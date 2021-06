Sol Pérez habló a fondo sobre los trastornos alimenticios que sufrió: "Estaba pesando 45 kilos"

Feliz por su buen desempeño en MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Sol Pérez habló de su pleno presente y contó que su relación con la comida no siempre fue sana. A corazón abierto, relató a fondo los desórdenes alimenticios que sufrió en su adolescencia.

"Me obsesioné un poco con el gimnasio, siempre fui de hacer deportes y no comía absolutamente nada. Lo único que comía era un yogurt y como iba al colegio todo el día mis papás no podían controlarme. Entonces, comencé a desmayarme en la escuela. No podía más con mi vida y estaba pesando 45 kilos”, afirmó en PH Podemos Hablar (Telefe).

Y recordó cuándo comenzó a transitar por el sinuoso camino hacia la recuperación, luego de que los médicos le llamaran la atención: "Yo me veía toda marcada y en mi mente pensaba ‘qué abdominales tengo’. Hasta que un día mi mamá me llevó al médico y me hicieron un montón de estudios. Estaba muy mal y me dijeron ‘mirá Sol, tenés que hacer una dieta y empezar a comer’. Además, me dieron hierro en pastilla".

Entonces, recordó lo mucho que le costó volver a comer de nuevo aunque contaba con el apoyo de su familia. "Me acuerdo que mis papás se sentaban conmigo en la mesa hasta que terminara el plato de comida mientras se me caían las lágrimas. Yo no tenía hambre, pero me tenían que obligar a comer. Me habían dicho que si no era eso, me iban a inyectar hierro. Mis papás y mis hermanos me ayudaron a salir controlándome si yo vomitaba cuando terminaba de comer. Tenía unos problemas psicológicos muy grandes conmigo misma por querer ser algo que, en verdad, no era el camino", sumó.

Y se despidió contando que hoy por hoy disfruta de la comida y que jamás aconsejaría a quienes la siguen sobre su alimentación, menos en Instagram. "Hoy como de todo. Los días de semana trato de comer más saludable y los fin de semana como facturas, una torta, lo que sea porque es la vida que yo elijo. Nunca manejé las redes sociales como ‘bueno, ahora coman esto’. Jamás me van a ver aconsejando qué comer", sentenció.