Santiago del Moro publicó una foto inédita de su beba Santa: "Me la pedían"

Santiago del Moro está feliz por el nacimiento de Santa, su tercera hija con su pareja, María José Sánchez.

De hecho, hace algunos días la presentó en Instagram. Además de haber recibido un montón de likes, la foto de la beba provocó la tierna reacción de Analía Franchín, su madrina: "¿Vieron lo que es mi ahijada?", expresó la panelista orgullosa.

En este contexto, el conductor de MasterChef Celebrity volvió a postear un primer plano de su beba.

LA FOTO MÁS LINDA DE SANTA, LA BEBA DE SANTIAGO DEL MORO

"Esta es la foto de Santa que mostré la noche de los Marín Fierro que algunos me pedían", expresó Santi al pie de la postal de la nena, junto a un montón de tiernos emojis.

SANTIAGO DEL MORO CONTÓ POR QUÉ NO LE GUSTA QUE LE SAQUEN FOTOS

En su ciclo radial El Club del Moro, Santiago del Moro contó que no le gustan las fotografías: “Cuando hago las del canal, que ven que subo algo de MasterChef, es porque son de promoción; las piden o algo de eso. Pero no es que me pongo a sacarme con los participantes”.

“Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo; por eso le tengo como rechazo”, reveló.

Y también contó que lo incomoda pedirle fotos a famosos: “Nació mi hija y nunca le hubiese sacado fotos si no me decían 'sacale'. ¿Con Maradona? Con Diego no me saqué ni le hubiese pedido. ¡Me muero! Siento que voy a joder al otro...”.