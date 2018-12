La histórica derrota de River Plate por penales ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, tras empatar 2-2 en los 120 minutos reglamentarios de la semifinal del Mundial de Clubes 2018, fue un golpe difícil de asimilar para los fanáticos del Millonario. Es el primer equipo argentino que no llega a la final de la competición: Boca en 2007, Estudiantes en 2009, San Lorenzo en 2014 y River en 2015 habían pasado la semifinal. Y la caída, al ser ante un equipo que ni siquiera era campeón continental, sino que participó como campeón del país organizador del torneo, fue mayor.

En este contexto, Jorge Rial, fana del flamante campeón de la Copa Libertadores ante Boca, hizo un comentario al respecto en el comienzo de Intrusos, si bien el martes en Twitter, mientras conducía Intrusos, comentó que "cada córner es un suplicio".

Con la ironía de siempre, el periodista bromeó: "Ayer River perdió el partido que no tenía que perder, pero ganó el partido que tenía que ganar, que era lo que importaba. Ya está". Y agregó con acidez: "Perdimos con unos entrenadores de camellos, pero bueno, no importa. Lo importante es competir... ¡Menos mal que no saqué el pasaje a Dubai para ir el fin de semana!".