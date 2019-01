ASÍ, NO

Días atrás, Rocío Oliva (28) confirmó el final de su relación de seis años con Diego Armando Maradona (58). "La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", aseguró la joven, en una entrevista con la revista Gente.

Fiel a su estilo, el Diez salió al cruce de su exnovia y arremetió contra Oliva en una nota con Intrusos.

En medio de su voraz descargo, lanzó una repudiable frase contra su Rocío. En pleno ida y vuelta con Rial, el técnico disparó acerca del "comportamiento" de su ex: "Eso está con los abogados y yo no soy un pegador porque era para arrancarle la cabeza".

Luego, ante la repregunta acerca de si fue engañado, disparó: "Me hizo de todo, cortémosla ahí. Me hizo de todo. Entonces, yo ahora termino acá, llamo a (su abogado Matías) Morla porque firmó que no iba a hablar y ahora está… Cuidado. Todo este raid que está haciendo lo está haciendo con plata mía. Obvio".

Fuerte...