El profundo mensaje de Shakira tras la muerte de Fernando de la Rúa: "Siempre seré tu amiga"

La noticia de la muerte del expresidente argentino Fernando de la Rúa (81), tras permanecer internado desde enero por dolencias cardiovasculares y renales, no pasó por alto en el plano íntimo y mediático para Shakira (42), cantante colombiana que estuvo en pareja durante 11 años con Antonio de la Rúa (45), uno de los tres hijos del exmandatario.

Conmovida por su partida, la artista le dedicó un profundo mensaje de despedida a De la Rúa en Twitter, al que ilustró con una foto en la que se los ve juntos y sonrientes.

"Descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones. Ve a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido". G-plus

"Fernando querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa, Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un gran y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma, que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas, y aquélla por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones ni desilusiones. Ve a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo. Shakira", escribió la cantante, evidenciando su cariño por su exsuegro, a 8 años de haber finalizado su relación de pareja con Antonio.

