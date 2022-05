El picante comentario de Cinthia Fernández a Martín Baclini en una foto sensual: "Mi león, qué bueno que estás"

Hace un mes, Cinthia Fernández deslizó que volvería a estar en pareja con Martín Baclini pero que él prefiere la soltería.

"Ya fue, él quiere ser libre", había afirmado la panelista cuando una seguidora le consultó si existía la posibilidad de que se reconciliaran.

Acto seguido, cuando a él le preguntaron por ella en plena nota, pidió re incómodo cambiar de tema.

En este contexto, Cinthia sorprendió con un picante comentario que le firmó en una foto de alto voltaje.

PÍCARA PROPUESTA DE CINTHIA FERNÁNDEZ A MARTÍN BACLINI

"¿Querés ser mi novio de nuevo? No acepto un no, ¡qué bueno estás mi león!", expresó Cinthia al ver la foto de su ex desnudo, en plena producción de fotos, y luciendo sus tatuajes.

El picante comentario fue capturado por Estefi Berardi, que lo compartió en sus stories.

¿Qué le responderá Martín?