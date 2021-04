Nick Carter de los Backstreet Boys llamó a una cadena de oración por su bebé y su pareja: "Le pido a Dios que nos de fuerzas"

Las fanáticas de Nick Carter, cantante de los Backstreet Boys, se preocuparon mucho cuando su ídolo inició una cadena de oración a través de sus redes sociales. Después de convertirse en papá por tercera vez, compartió una llamativa foto desde la clínica y remarcó que es un "creyente".

"Sí, soy un creyente. Le pido a Dios que nos de fuerzas para proteger a mamá y bebé #paternidad #oraciones", expresó junto a la postal en la que se lo ve agarrándose la cabeza tras el parto de su pareja.

Horas más tarde, comunicó el nacimiento de su bebé y les pidió a quienes lo quieren que por favor recen por su familia. "Estamos orgullosos de anunciar que nuestro bebé ha llegado oficialmente. Pero como los padres saben, a veces las cosas no salen como las habías planeado. Tuvimos algunas complicaciones menores pero parece que las cosas van mejorando después de la primera noche", aseguró.

Además, se despidió agradeciéndoles a sus fanáticos por su preocupación y mostrándose positivo.

We are proud to announce that our baby has officially arrived. 🙏🏻But as a parent knows all to very well, sometimes things don’t turn out the way you plan it. We have been experiencing some minor complications but things are looking a little better after the first night.