Mica Tinelli se mostró desesperada por la inundación que sufrió en su casa: "Empezó a salir agua sin parar"

Mica Tinelli se mostró desesperada en Instagram porque durante las fuertes lluvias del fin de semana se le inundó la casa.

"Ayer estábamos todos muy relajados hasta que se empezó a inundar mi casa. Lo único por lo que estoy sufriendo en este momento es por este piso. Ayer logramos secar todo pero yo no sé si este piso después no se daña. Me da miedo de que se empiece a levantar", expresó, preocupada, vía stories.

Acto seguido, reveló cómo fue que rápidamente se le empezó a inundar su vivienda por el agua que comenzó a salir del baño sin parar.

MICA TINELLI RELATÓ CÓMO COMENZÓ A LLENARSE DE AGUA SU CASA

"Para los que me preguntan qué pasó, es porque empezó a salir agua de de la rejilla del baño chiquitito, del baño de invitados. Sin parar, sin parar, sin parar... Y se ve que eso, a su vez, tiene alguna conexión por el mismo lado con la rejilla del lavadero. Entonces, empezó a salir agua por las dos, sin parar”, detalló Mica, haciendo memoria.

Antes de cerrar, contó cómo logró resolver el problema y volvió a remarcar que está preocupada por sus pisos.

"Después vino el señor con una máquina, destapó... No podía destapar la del baño, tuvo que sacar el inodoro... No entienden el caos. Ya está resuelto, pero ahora mi miedo es esto, el tema de los pisos y todo. No sé", cerró, pensativa.

¡Tremendo!