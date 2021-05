Marcela Baños se emocionó en Intrusos al hablar de la muerte de su papá: "Estaba sufriendo ya así que estamos en paz"

Marcela Baños habló de la muerte de su padre en su regreso a Intrusos. La panelista contó que su papá falleció a los 82 años después de estar internado aproximadamente una semana. Sus colegas se mostraron conmovidos ante la angustia de su compañera.

“Me cuesta hablar porque se trata de entrar en un tema en el que despedir a papá no es fácil, creo que nunca es fácil despedir a un ser querido. Pero él estaba sufriendo y no estaba bueno lo que le estaba pasando así que estamos en paz mi hermana, mi mamá y yo”, expresó la conductora de televisión.

Luego, la locutora argentina de 45 años dio detalles de la dolorosa partida: “Él se fue bien. Estoy atravesando estos primeros días de una manera rara, distinta, poniéndole la onda que no tengo así que quizás me ven un poco más apagada pero de a poco remándola. Trabajar con ustedes creo que me va a hacer bien”.

“El COVID en estas situaciones se hace muy presente y la parte más jodida de la pandemia”, dijo Marcela, quien por este motivo no lo pudo acompañar en sus últimos días y afirmó: “Es lo más duro no poder despedirse de los seres queridos”.