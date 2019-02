A la trágica y misteriosa muerte de Natacha Jaitt (41) la rondan un sinfín de interrogantes.

Con el objetivo de aportar su versión de los fatales acontecimientos, Luana Micaela, una joven de 19 años que estuvo en el salón de fiestas de La Ñata, en donde murió la mediática el sábado 23, visitó El Diario de Mariana contó detalles de lo ocurrido.

"¿Por qué se van del lugar? Vos te enterás que una persona estaba descompuesta, ¿y por qué escapan del lugar?", le preguntó Gerardo Tato Young. Y la testigo explicó el motivo de su desesperada partida: "Porque él (Voltio) empezó a los gritos y yo no entendía nada. Me dijo 'vamos, vamos'. Era el único con el que me hablaba, Voltio".

Siguiendo su relato, Gisella Marziotta acotó: "Vos dijiste que él te dijo 'no quiero que nos metan en algo que no tenemos nada que ver'". Asintiendo a ese testimonio, Luana amplió: "Si, si, eso me lo dijo un montón de veces... Y me dijo 'seguro se re pasó de falopa'... Yo no pensé que iba a pasar a mayores. Dije 'está descompuesta, (seguro) se desmayó'".