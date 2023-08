A dos meses de haber pasado en secreto por el registro civil, Lola Ponce (33) y Aarón Díaz (33) tuvieron su ceremonia soñada en la paradisíaca costa de Marruecos. El hermetismo de la glamorosa pareja de padres de Erin (3) y Regina (1) se quebró sólo a partir de que la cantante compartió imágenes de la ceremonia de Marrakech desde su cuenta de Instagram.

Muerta de amor por el galán mexicano, Lola expresó su alegría en el epígrafe de una imagen en la que lucía su vestido de novia: "Muñequita de torta, no. Rosa del Desierto, sí. Si supieran cuánto soñé con él, y me calmaba. Le pedía al Viento que lo trajera pronto a mi vida. Me emocionaba con sólo pensar que ya existía para mí. Así es la mujer del desierto. Siempre espera a su eterno amor".

Luego, agregó en otra foto en la que aparece Díaz posando como modelo: "El hombre más increíble del universo. Mi oasis. ¡Cuánto te amo nene!".

¡Vivan los novios!