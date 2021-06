Las profundas dudas de Nati Jota sobre si desea ser madre: “¿Y si ese 'más adelante' nunca llega?”

Nati Jota sorprendió al postear una tierna foto abrazando a su mamá. Sin embargo, el posteo no estaba dedicado exclusivamente a ella. Reflexiva, la periodista compartió sus profundas dudas sobre la maternidad; aún no sabe si quiere tener hijos.

"Podría escribir en esta foto que mi madre es la mejor del mundo, pero está bastante trillado. También, podría decir algo un poco más específico que es que hace poco descubrí que realmente soy muy afortunada de tener un vínculo tan piola con mi mamá. Yo pensaba que era normal que haya estado siempre tan presente de una manera tan amorosa y buena. Hoy me percato, lo celebro y lo agradezco. Y la disfruto día a día lo más que puedo", escribió en Instagram junto a la foto actual con su madre y dos retro en familia.

Y compartió cuáles son sus dudas con respecto a la maternidad: "Pero no es eso lo que quiero hablar hoy. Es menos cursi y rompe un poco con la línea anterior, sin dudas. Quiero hablar de la maternidad. Pintó esa. Toda mi vida sentí que quería ser mamá. En algún momento. En el futuro. Hoy, con 27 años, sigo con la misma sensación, 'más adelante'. ¿Y si ese 'más adelante' nunca llega? ¿Y si ese deseo que creí que era mío, en realidad, era como creía que tenían que ser las cosas? Tanto que juré que lo deseaba".

Aunque percibe que en algún momento querrá tener hijos, remarcó que lo que le parece más significativo es que la nueva generación se lo pregunte con más frecuencia en vez de darlo por hecho.

"No quiero decir acá que no quiero ser mamá. De hecho, aún creo que sí voy a quererlo algún día. Pero me gusta darme cuenta de que hoy en día nos lo podemos preguntar y cuestionar. Que cuando lo sea, realmente va a ser un deseo MÍO. Veo amigas mías más grandes que confirman mi teoría: en algunas, ese 'más adelante' que se decían nunca llegó. En realidad, no era su voluntad. Celebro que hoy podamos charlarlo y conectar con lo que verdaderamente queremos y lo que no. ¿Ustedes? ¿Se plantearon esto alguna vez? ¿Creen que quieren ser madres? ¿Ahora? ¿Después?", cerró subrayando que le encanta hablar de estos temas con sus fans.