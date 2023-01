Jésica Cirio impactó con sus fotos en la piscina: bikini, gafas y toallón en la cabeza

Jésica Cirio, conductora de La peña de Morfi, aterrizó en la playa para relajarse y disfrutar de sus vacaciones de verano en familia.

En esta oportunidad, se divirtió en la piscina de la casa en la que está hospedada. Y posó muy sensual en el borde, luciendo un peculiar outfit que deslumbró a sus seguidores de Instagram.

Jésica se puso una microbikini negra con estrellitas blancas y se bajó la parte superior de la bombacha mientras posaba.

Además, le sumó al look unos anteojos de sol blancos súper a la moda y un toallón en la cabeza, que impedía que su cabello húmedo la tocara la espalda.

"Con ganas de estar así todo el día", expresó Jésica, fan del verano.

FIRME ACLARACIÓN DE AMALIA GRANATA SOBRE SU VÍNCULO CON JÉSICA CIRIO

Amalia aclaró que no tiene conflictos con Jésica.

"No tengo nada en su contra, pero si eligió casarse con un político que te dice que no viajes, no puede estar de viaje con los hijos de ese político. Lamento que se haya ganado la plata con su esfuerzo, pero está con una persona que reta al pueblo si vas al exterior. Me parece que es contradictorio", sentenció.