Humor de años: el inesperado chiste de Mirtha Legrand sobre su edad

La celebración de los 130 años del Teatro Seminari de Escobar reunió a grandes figuras de nuestra farándula y tuvo en el escenario a nuestra “trinidad de divas nacionales". Susana Giménez (75), Moria Casán (73) y Mirtha Legrand (92) estuvieron en el festejo y cuando le tocó a la Chiqui dar unas palabras se despachó con un chiste… ¡sobre su edad!

"Este teatro se fundó hace 130 años, ¡y juro que yo no estaba!”, lanzó Mirtha, provocando risas entre los invitados del evento.

El año pasado, en el comienzo del programa especial por los 50 años de sus almuerzos en TV, había hablado públicamente por primera vez de su edad: "Esto no sé cómo decirlo. No me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí... Me voy a poner bien erguida para decirlo... Va a cumplir 92 años... ¡y aquí estamos! ¡Y aquí estamos!", dijo mirando a cámara, mientras todo el estudio, con una tribuna especial, se ponía de pie para aplaudir la "confesión".

