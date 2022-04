Gimena Accardi se emocionó al hablar de su regreso al teatro tras su accidente: "Nunca me muestro vulnerable"

Desde Mar del Plata, Gimena Accardi se mostró muy emocionada por haberse puesto nuevamente al frente de Una semana nada más tras su fuerte accidente.

Durante la temporada, sufrió una fractura multifragmentaria del húmero mientas paseaba con su perra y tras la operación le hizo frente a una intensa rehabilitación.

Junto a imágenes de un precioso atardecer, Gime charló con sus seguidores y expresó su inmenso agradecimiento tanto por sentirse bien como por volver al teatro ya que ya que la exitosa comedia estará en el Teatro Neptuno de Mar del Plata en Semana Santa, desde el miércoles 13 al domingo 17 de abril.

GIME ACCARDI ESTÁ FELIZ POR VOLVER A LAS TABLAS TRAS SU ACCIDENTE

"Recién llegué a Mar del Plata, me quedé un rato sola en el departamento que alquilamos. Estoy tan emocionada, contenta y feliz...".

"De estar acá de vuelta, de subirme a un escenario. Si lloro me mato... No lloro públicamente. Qué vergüenza, pero esta también soy yo. La nueva Gime post fractura es más sensible y está grande...".

"Me emociona mucho estar de vuelta, subirme a un escenario, hacer lo que amo y hacerlos reír. Nunca me muestro vulnerable ni me victimizo públicamente...".

"No es esa la idea, quiero mostrarles que estoy emocionada, feliz y agradecida. Se re siente el amor y y lo agradezco", cerró Gime, quebrada en llanto per intentando contener sus lágrimas.