Gabo Usandivaras reapareció en sus redes sociales tras la muerte de su hermana: "Le estoy poniendo ganas"

Gabo Usandivaras habló a través de su cuenta oficial de Instagram sobre cómo está transitando este difícil momento de su vida después de la muerte de su hermana, Giselle.

“Me cuesta un poco expresarme porque también por estos medios siempre comunicamos y transmitimos alegría, que es lo que estoy buscando para estar un poco más fuerte”, expresó en sus redes sociales.

Luego, Gabo continuó a flor de piel: “Hace un montón que no grabo historias hablando, pero tengo el deseo de transmitirles lo enormemente agradecido que me siento por el amor que me están brindando”.

“Estoy muy lejos de casa, de mi gente y el amor se siente enormemente. Así que gracias, déjenme decirles que son el motor para que esta locura siga adelante, me siento afortunado de poder recibir tanto amor”, dijo Usandivaras sincero.

GABO USANDIVARAS DIO UNA IMPORTANTE REFLEXIÓN A POCO DE LA PARTIDA DE SU HERMANA

Gabo Usandivaras dio un importante mensaje en sus redes sociales a sus seguidores después de vivir una pérdida tan grande como la muerte de su hermana: “Sepan que le estoy poniendo ganas”.

“Sí siento que el amor puede hacerme tan bien en un momento tan de mierda, no nos privemos de andar dando amor por todos lados a todas las personas así las tengamos cerca o lejos”, reflexionó el bailarín.