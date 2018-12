La foto de Sol Estevanez, embarazadísima de su primera hija: "Con esta panza llena de amor"

El 2019 viene con todo para Sol Estevanez (41) que se convertirá por primera vez en madre. La actriz está en el sexto mes de su embarazo y está en la dulce espera de una nena con Mariano “Nito” Uranga (38), su marido. En Instagram compartió con sus seguidores una dulce postal de su pancita.

“Nada más maravilloso que despedir un gran año con esta panza llena de amor. ¡Te esperamos felices 2019!”, escribió Sol junto a una foto en la que aparece luciendo su embarazo, vestida con una malla verde.

Hace una semana la actriz se había sincerado sobre cómo ansía tener a su hija, pero no algunas consecuencias del embarazo: “Admiro a las mujeres que dicen que éste es el mejor estado, yo no puedo decir lo mismo… El hecho de ser mamá es lo que lo vuelve el momento más lindo, pero desde lo físico la estoy pasando fatal. ¡Vomito desde el día uno! Es un desgaste terrible y me limita mucho”, confesó en la revista Caras.

¡Divina! Mirá la foto de Sol Estevanez en el sexto mes del embarazo.