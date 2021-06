Flor Peña criticó a Cris Morena por su polémico comentario sobre el peso de Jey Mammon: "No me gustó"

En un ida y vuelta con Jey Mammon en su programa Los Mammones, Cris Morena le dijo que le encantaría que conduciera una remake de Jugate Conmigo. Eso sí, le aclaró que debía bajar de peso para ponerse al frente del show. El comentario de la productora fue tildado de "gordofóbico" y generó una lluvia de críticas en las redes.

Luego de que Ángel de Brito y Fabián Doman fulminaran a Cris, Florencia Peña también la criticó con fuerza. Aunque remarcó que la quiere un montón, aclaró que ya no da opinar sobre el cuerpo del otro. Mucho menos, en un programa de TV.

"No lo escuché ese día, pero sí después. Y creo que no estuvo bueno. Esos comentarios ya no pertenecen a las épocas modernas en las que entendimos que nos respetamos en las individualidades y que el peso no tiene que ser una condición de nada", expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Además, se despidió remarcando que si bien se llevan bárbaro esta vez siente que Cris la pifió. "No me gustó, la banco y la quiero un montón pero me parece que eso estuvo desacertado”, sentenció.

¡Lo dijo!