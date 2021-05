Filosa respuesta del abogado de Gladys La Bomba Tucumana a More Rial: "No va a ser condenada por esto"

Ni bien Alejandro Cipolla, el abogado de Morena Rial, contó que con su clienta decidió llevar a juicio oral a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación, el letrado de la cantante le respondió con dureza y aseguró que su clienta no será "condenada" por sus dichos en Intrusos (América). En ese entonces, la cantante dijo que le hacían bullying diciendo que parecía "la mamá de More Rial".

“Queremos arreglar esto con un pedido de disculpas. Esto tiene que ver con alguna imprudencia que hubo por parte de la parte demandante a la hora de asesorar a la señorita Morena Rial”, expresó el letrado en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Entonces, se refirió a los dichos de Gladys el año pasado en Intrusos, cuando Jorge aún conducía el ciclo de espectáculos: "No están dadas las condiciones para atribuirle a Gladys el delito de discriminación. Nosotros no negamos el hecho, pero Gladys lleva la bandera en contra de los actos de discriminación en las redes sociales. De hecho, lo que dijo Gladys era desde su lugar de víctima porque lo que le decían a ella era discriminatorio”.

"Discriminar es separar, destruir, excluir. El sentido común nos lleva a un razonamiento normal de que esta situación no va a ningún lado. Gladys habla con simpleza pero es evidente que lo que decía era desde su lugar de víctima. Nunca existió por parte de Gladys el dolo, la intención de perjudicar a alguien, eso quedó acreditado. Ella no tenía interés de dañar a alguien”, aseguró, defendiendo a la cantante.

Antes de cerrar, remarcó que Morena no le ganará el juicio a Gladys y aseguró que su clienta se siente muy triste por esta delicada situación. "No va a ser condenada por este delito porque no lo cometió. Ella se vio muy afectada y angustiada por este proceso penal. Yo entiendo que las secuelas de un proceso penal son irreparables y lo que yo le marco a Gladys es que de mi parte solo va a recibir la realidad, no le conviene avanzar con otro proceso penal”, concluyó.

¿Qué dirá Morena?