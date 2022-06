Felipe Fort recordó qué le dijo Ricardo cuando le preguntó por qué no tenía mamá.

Luego de que se filtrara un tremendo ida y vuelta entre Felipe Fort y su tío, Eduardo, el adolescente recordó cómo fue crecer junto a su papá, Ricardo Fort.

El hermano de Martita Fort hizo memoria y recordó cuando le preguntó a su padre por qué no tenía mamá. En ese entonces, quiso saber detalles sobre su nacimiento.

"Veía que todos tenían mamá, entonces le pregunté a mi papá qué era una mamá", afirmó el adolescente en diálogo con Terpia Picante.

QUÉ LE DIJO RICARDO FORT A SU HIJO SOBRE SU NACIMIENTO

Acto seguido, Felipe recordó la tajante respuesta de Ricardo, que acudió a un vientre subrogado para ser papá.

"A ver, no es como... ‘No hijo, vos naciste por vientre subrogado, pero estás bien’. No fue tan serio. Fue ‘vos no tenés mamá’. ‘¿Pero por qué?’. ‘Porque no. ¿Para qué querés mamá si me tenés a mí?’”, le dijo el empresario a su hijo.