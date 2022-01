Fede Bal contó que tiene coronavirus: "Me cuidé en la medida que pude"

Fede Bal contó en sus redes sociales que tiene coronavirus: “Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta; con un poco de voz nasal”, expresó el actor a través de Instagram Stories.

El hijo de Carmen Barbieri relató: “Me hice un hisopado y tengo covid. Lo iba a reemplazar a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen y, por precaución, sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien para que me pueda hisopar, y me dio positivo”.

“Así que cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, donde tuve unos eventos y actividades que tuve que hacer. Seguramente, me lo contagié por ahí”, expresó Fede sobre su estado de salud.

FEDE BAL Y LOS DICHOS DE CARMEN BARBIERI SOBRE SU VIDA PRIVADA

En una entrevista reciente, Fede contó cómo vie que su mamá hable de su vida privada en cámara.

“La amo a mi mamá. ¿Qué puedo decir de ella? Tiene su programa, tiene su lengua”, expresó Bal en Implacables cobre el rol de conductora de Carmen en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Y remató con sinceridad: “Ella opina, ella habla y a veces se olvida que yo también trabajo en esto”.