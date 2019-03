Esteban Lamothe recordó el falso rumor de romance con Griselda Siciliani: "El tiempo nos dio la razón"

En 2016, cuando compartían grabaciones en la exitosa tira Educando a Nina, Esteban Lamothe y Griselda Siciliani fueron vinculados sentimentalmente. Los protagonistas del explosivo rumor se cansaron de desmentir la información.

“No le echo toda la culpa a la prensa, me parece que hay gente que te rodea en trabajos tan grandes como una tira, que dice cosas que no son. Simplemente son cosas que creen y lo exponen como algo real”, dijo la actriz, meses después de la polémica.

Lamothe recordó aquel falso rumor que lo vinculó con su compañera. “El tiempo nos dio la razón, pero no culpo a la gente, me costó que me sigan y me hagan móviles porque me ponía muy nervioso. Con el tiempo uno se acostumbra y se deja de enojar con los fotógrafos”, dijo Esteban en Agarrate Catalina, por La Once/Diez.