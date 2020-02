Emotivo saludo de Vero Ojeda a Dieguito Fernando por su cumple: "Me hiciste la mujer más afortunada del mundo"

Las redes sociales de Verónica Ojeda se tiñen de ternura cada vez que comparte una foto o video de Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Diego Maradona. Mucho más ahora, que el nene cumplió siete años y su mamá quiso homenajearlo públicamente.

Vero recopiló las fotos más tiernas de su hijo, desde su nacimiento hasta hoy, en un emotivo clip que posteó vía Instagram. "Feliz cumple, pipi", se puede leer ni bien comienzan a pasar las postales.

"Hoy, hace siete años, me hiciste la mujer más afortunada del mundo". G-plus

Junto al video, la ex del Diez le dedicó a su hijo un emotivo saludo. "Hoy, hace siete años, me hiciste la mujer más afortunada del mundo. Y no me he olvidado ni un día de agradecerle a la vida el que me haya dado la oportunidad de tenerte conmigo. Que seas muy feliz. Te amo, hijo mío", le escribió.

Hace unos días, Verónica contó que Diego no lo ve desde que volvieron de México. Y que ella sola se encarga de que su nene pueda hacer las terapias que necesita para sentirse bien.