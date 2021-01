Débora D’Amato dio positivo de coronavirus y aislaron Intrusos: "Tengo fiebre y es difícil con una beba"

Dos casos de coronavirus se registraron las últimas horas en Intrusos. Uno de ellos es de Débora D’Amato quien a través de las redes sociales contó su estado, el de su hija y los malestares que viene sufriendo.

“Soy Covid-19 positivo. Mi hija, Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende”, aseguró la periodista, mamá de una nena de dos años. “Lo mío fue percepción ante un positivo laboral cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella”, detalló.

“Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde, y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción”, contó la panelista sobre su situación.

Ante la posibilidad de más contagios, todos los integrantes del programa están aislados. El show de los Escandalones se emitió vía Zoom con Rodrigo Lussich desde su casa y la emisión del lunes de Intrusos saldrá de esa misma forma hasta que se sepan los resultados de los hisopados que se harán ese mismo día.

