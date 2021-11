Daniel Osvaldo recordó su fuerte discusión con Mauro Icardi en pleno partido: "Casi lo mato"

Al tanto del escándalo de Mauro Icardi con Wanda Nara por su coqueteo con China Suárez, Daniel Osvaldo, expareja de Jimena Barón, fulminó al futbolista del PSG y dejó bien en claro que nunca se llevaron bien.

"La verdad que no (me cae bien)... ¡Voy a tener un quilombo mañana! Mañana salgo en todos los diarios", expresó, riendo, en Los Mammones (América).

¿Cuándo nació su enemistad? Según Daniel, cuando ambos jugaron en el Inter. Es que en ese entonces hubo una pelea en pleno partido que los distanció.

"Fue una jugada contra la Juventus en la que no me pasó la pelota. Faltaban pocos minutos e íbamos perdiendo. Él pateó al arco a 30 metros. Yo solo tenía que empujarla. En ese momento me agarré una calentura que casi lo mato. Pobre. Pero después lo aclaramos", sentenció.

Daniel se refirió a un tenso cruce que vivió con Mauro en 2015, cuando ambos vivían en Italia.