Damián Betular reveló por qué hacía los gestos que fueron furor en redes durante las devoluciones de Martitegui: "Era una joda"

Si bien Damián Betular ya había sido jurado de Bake Off (Telefe), recién en MasterChef Celebrity (Telefe) se animó a mostrarse tal cual es y cautivó al público con sus ocurrencias. Y sus divertidos gestos que inspiraron todo tipo de memes en las redes sociales se volvieron sus marca registrada.

Aunque el pastelero se mostró auténtico en todo momento, especialmente cuando su compañero de jurado Germán Martitegui daba sus devoluciones él respondía con particulares gestos; miraba directamente a cámara y hacía de las suyas.

Por primera vez, Damián reveló cómo surgió este ida y vuelta con... ¡el director del programa! Lo que pasó fue que se hicieron amigos y Damián comenzó a buscar su complicidad cuando Germán hablaba. Y sus gestos gustaron tanto que finalmente se convirtieron en su marca registrada.

"Era una joda que tenía con el director, que Germán (Martitegui) decía algo y nosotros nos hacíamos caras de complicidad. En realidad, no está en el formato de MasterChef que ningún jurado hiciera caras pero era un código entre nosotros que se empezó a usar en la edición. Yo no tengo Twitter pero Germán me mandaba las fotos y nos divertíamos mucho. Es un programa sano hecho con dedicación y con amor", reveló en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

¡Mirá vos!