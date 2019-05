Contundente posteo de Florencia de la Ve en el Dia de la Diversidad Sexual: "Negar un derecho es violencia"

Si bien suele utilizar su Instagram para compartir con sus seguidores aspectos de sus múltiples trabajos, esta vez, Florencia de la Ve aprovechó el gran alcance de su red social para emitir un contundente mensaje.

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la conductora de Flor de Tarde compartió una significativa imagen en la que se lee: "Decirle a otra persona que no es mujer por no tener vulva, es travesti-trans-nobinarie odio. Negar un derecho, es violencia. Deconocer una Ley es ignorancia y, yendo un poquito más allá, es maldad, es ser cruel. No nos definen los genitales. Lo binario también es una contrucción. La norma es la diversidad".

Junto a la ilustración, Flor aprovechó la oportunidad para hablar del derecho que todas las personas tienen a autopercibirse como lo deseen. Además, pidió romper con el pensamiento binario mujer-hombre predominante y habló de la necesidad de legalizar el aborto.

#17M Día Internacional de la lucha contra la discriminación por ORIENTACIÓN SEXUAL o IDENTIDAD DE GÉNERO #Ley26743 #LeyDeIdentidadDeGénero #BastaDeLGBTIodio #TortasBiTravasTransMarikasNoBinariesIntersex #CupoLaboralTravestiTrans #LosHombresTransTambiénAbortan #SeráLey", escribió, contundente.

