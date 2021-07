Contundente descargo de Nati Jota por haber subido fotos de Tucu Correa sin ropa: "Me tienen tan harta"

El escándalo estalló cuando Nati Jota compartió fotos de Tucu Correa en calzoncillos; en las postales se lo puede ver festejando con sus compañeros en el vestuario luego de que Argentina lograra clasificar en la final de la Copa América.

"Un poco de Tucu en bolas para descomprimir", había expresado en Twitter junto a las imágenes. Entonces, muchos usuarios la criticaron a más no poder y hasta la acusaron de "cosificar" al futbolista por haber hecho eco de sus fotos en paños menores.

Muy enojada, la periodista les hizo frente mediante un contundente descargo. "¡Me tienen tan harta! Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos... Y me cuestionan que después me quejo cuando suben algo mío. ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas, de mi orto y de las pajas que se harían? Y no digo nada... ¿No les da para entender que es DISTINTO?", expresó, furiosa.

Y se despidió remarcando que los que la criticaron en realidad no quieren defender a Tucu, sino desestimar la lucha del colectivo feminista contra el sexismo y la cosificación.

"¿Vos pensás que Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar su lucha", sentenció.

Un poco de Tucu en bolas para descomprimir pic.twitter.com/Eg0fVhkV5X — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) July 7, 2021

¡Clarito!