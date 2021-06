Carmen Barbieri se quebró al recordar la ruptura de Fede Bal y Sofía Aldrey: "Lamenté mucho esa separación"

En marzo, Sofía Aldrey dio por finalizado su romance con Fede Bal asegurando que estaba “cansada de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos cuando no es así”. Carmen Barbieri se quebró en Implacables al confesar lo mucho que lamentó esa ruptura ya que aprecia mucho a la marplatense por todo lo que hizo por su hijo durante su tratamiento contra el cáncer.

La actriz se mostró dubitativa cuando Gustavo Méndez le preguntó si la ruptura de Fede con Sofía fue la que más lamentó de todas las relaciones de su hijo. “Capaz que a Fede no le gusta esta respuesta pero me hago cargo. Sí, fue la que más lamento. Todas las mujeres de Fede son hermosas y él se ha enamorado de todas ellas porque fueron importantes en su vida. La última fue mi querida Sofía, a quien le digo 'mi Lady Di'”, dijo Carmen, conmovida.

“La amamos porque fue ella la que lo llevó de una oreja al médico a hacerse los estudios por el cáncer de colon" G-plus

“No solamente yo lamento que no estén juntos hoy sino todos los que conocemos a Fede, porque la amamos porque fue ella la que lo llevó de una oreja al médico a hacerse los estudios por el cáncer de colon. Sofía manejaba la casa, lo ayudaba a cumplir los horarios de las pastillas. Me hacen llorar porque la hemos pasado bien duro, ¡pero con una fuerza!”, dijo Carmen, y se quebró al recordar los terribles meses que vivieron durante el tratamiento.

“Federico le sacaba fotos porque ella se arrodillaba frente a una mesa ratona con una cartulina y una regla y hacía día por día, hora por hora los dias que tenía que ir a hacerse los estudios.”, recordó Carmen Barbieri. “Ella iba con él a escuchar a los médicos porque Federico me decía 'Yo me taro, a mí me hablan y no sé cómo contarte'. Sofía Aldrey me llamaba me decía 'Quedate tranquila que yo escucho a los médicos y te cuento'", concluyó la actriz.