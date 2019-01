El blooper veraniego de Gimena Accardi en sus vacaciones en Uruguay

La fiesta navideña y el comienzo de un nuevo año le pusieron contexto al comienzo de las vacaciones de varios famosos. Ese es el caso de Gimena Accardi (33), quien disfrutó de los primeros rayos del sol del año junto a Nico Vázquez (41) en Uruguay. ¡Y le puso literalmente el cuerpo al descanso!

"No me gusta pedir que me pongan protector. Y pensé que sola con mis manos, llegaba perfecto a toda mi espalda. Pues no. Lo importante que es usar protector". G-plus

La actriz de Mi hermano es un clon, ficción que protagoniza junto aNicolás Cabré y Flor Vigna por eltrece, quiso protegerse de las quemaduras sin ayuda a la hora de colocarse protector solar... y no le salió nada bien.

Prueba de ello es la foto que la actriz subió a Instagram Stories, en la que se la ve de espaldas con una enorme mancha roja en el medio: "No me gusta pedir que me pongan protector. Y pensé que sola con mis manos llegaba perfecto a toda mi espalda. Pues no. Lo importante que es usar protector", describió en la postal, alertando a sus seguidores sobre los peligros de exponerse a las altas tempraturas sin protección.

¡Qué ardor!

Foto: Captura de Instagram Stories.