Alfredo Casero salió a defender a Federica Pais: "No se la puede matar; tiene una cruz como todos"

La polémica por la detención de Dante Casermeiro (19) tras cometer un delito a bordo de una moto en Olivos estalló en las redes sociales, y muchos usuarios enfocaron sus críticas en Federica Pais (50), su mamá. A tal punto que su tía, Ernestina Pais (46), se despegó del escándalo a pura ironía en Twitter: “Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica. (…) Justamente dije en Intratables que el problema de los pibes es la droga, y no es mi hijo, es el de mi hermanaaaa”.

CÓRTENLA CON FEDERICA PAÍS. ELLA NO TIENE LA CULPA NO SE LA PUEDE MATAR POR LO QUE PIENSA NO SEAN 678.TIENEUNA. RUZ COMO TODOS O SEAN CONCHUDES. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 20 de febrero de 2019

En este contexto, Alfredo Casero (56) salió a pedir clemencia para Federica: “Córtenla con Federica Pais. Ella no tiene la culpa, no se la puede matar por lo que piensa, no sean 678. Tiene una cruz como todos. No sean conchudes”.

Muy angustiada, la conductora ya se había desahogado el martes en su programa de la AM 750: “Hubo una saña y una carnicería, que ahora entiendo en carne propia cuando se habla del odio, y no termino de entenderlo porque no creo en el odio. (…) Pido simplemente piedad”.