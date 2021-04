La aclaración de Agustina Kämpfer sobre su decisión de congelar sus óvulos: "Me gusta saber que están ahí"

Cuando Agustín Badaracco, uno de los mejores amigos de Agustina Kämpfer, volvió a la Argentina tuvo una profunda charla con la periodista en la que tomaron la decisión de tener un hijo juntos. En PH Podemos Hablar (Telefe) ella habló a fondo sobre esta decisión.

Feliz por haberse convertido en mamá de su hijo Juan, también reveló que tiene óvulos congelados que no usará porque así se siente muy feliz. "No tenía ningún apuro. De hecho, tengo óvulos congelados que ahora que soy madre ya sé que no voy a usar porque así estamos muy bien”, contó.

Sin embargo, al leer la nota de Ciudad que informa sobre su decisión, la periodista la replicó e hizo una aclaración ¿dejando la puerta abierta a la posibilidad de convertirse nuevamente en madre?

"Peeeero me gusta saber que están ahí... La verdad, nunca se sabe", sentenció junto al emoji de corazón.