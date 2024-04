Tras una aclamada primera entrega, en mayo llegará a la plataforma Universal+ la segunda temporada de Dr. Death, esta vez protagonizada por el aclamado Edgar Ramírez como un escalofriante profesional de la medicina.

El actor venezolano Edgar Ramírez, conocido por su trabajo en The Bourne Ultimatum (El ultimátum de Bourne), The Girl on the Train (La chica del tren) y por protagónico en la segunda temporada de American Crime Story como Gianni Versace encabeza una vez más esta producción de 8 episodios.

Esta nueva tanda de episodios continúa el relato de esta escalofriante historia protagonizada por el médico italiano Paolo Macchiarini, bautizado como “el hombre milagro” y elogiado internacionalmente por sus innovadores trasplantes de tráquea sintética en el Hospital Universitario Karolinska de Suecia.

Leé más:

¡Antención fanáticos de ‘Dune’! Habría una tercera película de la saga que cautivó a miles de personas

DE QUÉ TRATA DR. DEATH, LA SERIE PROTAGONIZADA POR EDGAR RAMÍREZ QUE ESTRENA SU SEGUNDA TEMPORADA

Sin embargo, esta etapa relata la caída en desgracia de Macchiarini, que se irá reflejando a lo largo del transcurso de la serie, será producto de la intervención de Benita Alexander, su prometida, la cual será interpretada por la actriz Mandy Moore (This Is Us).

Fotograma de Dr. Death (Foto: gentileza Universal+)

Ella descubrirá hasta dónde llegará Paolo para proteger sus secretos, mientras un grupo de médicos al otro lado del mundo harán hallazgos impactantes que pondrán un manto de duda sobre los avances médicos que llevaron a Paolo a ser considerado una eminencia de la medicina.

La temporada uno de la serie se basó en la historia real del Doctor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una estrella de la comunidad médica de Dallas que alcanzó gran relevancia en el mundo médico debido a una exitosa práctica de neurocirugía. Sin embargo, los pacientes que entraban en su consulta salían con una experiencia totalmente opuesta a la que esperaban, acabando mutilados o incluso, muertos.

Leé más:

Christian Bale interpretará un papel super impactante: cuál será