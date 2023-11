Tras el gran éxito de Cobra Kai, Sony Pictures decidió revivir la franquicia de The Karate Kid en el cine con un nuevo film que reúna a los actores de las dos versiones: Ralph Macchio, el protagonista de la de 1984, y Jackie Chan que actuó junto a Jaden Smith en la de 2010.

Debido a esto, en las últimas horas Macchio y Chan se mostraron juntos en un video en el que anunciaron que Sony Pictures está produciendo la nueva película de The Karate Kid y que ambos serán parte de la misma historia que entrelazará los dos estilos de lucha, ya que la de 2010 se basa en el Kung fu.

Esta nueva película estará dirigida por Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) y contará con guion de Rob Lieber, que escribió Las travesuras de Peter Rabbit y Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo!.

De acuerdo a la información trascendida, Sony Pictures quiere estrenar la película el 13 de diciembre de 2023, por lo que la filmación comenzaría entre marzo y abril próximo.

Leé más:

Ralph Macchio y William Zabka revelaron los secretos de la temporada 3 de Cobra Kai: “La nostalgia es la frutilla del postre”

DE QUÉ TRATA THE KARATE KID, LA FRANQUICIA QUE VOLVERÁ AL CINE EN 2024

En el film original de 1984 The Karate Kid Macchio interpretó a Daniel LaRusso, un joven de Nueva Jersey que se traslada a California por el nuevo trabajo de su mamá, y allí se convierte en campeón de karate bajo la tutela del legendario señor Miyagi, interpretado por el inolvidable Pat Morita.

A ese film le siguieron dos secuelas más protagonizadas por Macchio y una cuarta con Morita y Hilary Swank a la cabeza, y en 2010 se estrenó una nueva versión con Chan y Smith en los papeles protagónicos, aunque en esta ocasión ubicada en China.

Los protagonistas de "Karate Kid" con un estudiante invitado.

Sin embargo, y pese a que la película recaudó casi diez veces más de lo que costó, no hubo secuela y la franquicia quedó en la nada hasta que en 2018 Sony estrenó a través de YouTube Red las dos primeras temporadas de Cobra Kai, la serie que retoma la historia con sus protagonistas originales, aunque centrada en la historia de Johnny Lawrence (William Zabka).

Fue el pase que hizo la serie a Netflix lo que cambió el nivel de difusión que tuvo Cobra Kai, que se transformó así en un fenómeno mundial que ya está por estrenar su sexta temporada por esa plataforma.

Leé más:

Jacob Bertrand y Xolo Maridueña hablaron de sus personajes en la muy esperada 3° temporada de Cobra Kai