En coincidencia con la tendencia que comenzó en la pandemia de covid, el film The Marvels, protagonizado por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani obtuvo la peor recaudación para el primer fin de semana que haya obtenido algún otro producto de la franquicia.

Si bien se viene notando un considerable desinterés en los nuevos films de Marvel que salieron después de Avengers: Endgame, con la excepción de Spider-Man No way home, lo cierto es que The Marvels obtuvo apenas 47 millones de dólares en los EEUU en su primer fin de semana en cartel, y 41.5 millones a nivel internacional, sumando un total de 88.5 millones a nivel mundial.

Hasta la actualidad, los dos filmes con menos ingresos en su primer fin de semana en la taquilla de ese país habían sido Hulk, el hombre increíble (The Incredible Hulk 2008), con 55,4 millones de dólares, y Ant-Man (2015), con 57,2 millones.

POR QUÉ THE MARVELS RECAUDÓ TAN POCO DINERO EN SU PRIMER FIN DE SEMANA EN CARTEL

The Marvels es la entrega número 33 en 15 años y es la secuela de Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019) aunque también incorpora a los personajes de Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani) que protagonizaron las series WandaVision y Ms. Marvel, respectivamente.

The Marvels está dirigida por Nia DaCosta, que no pudo repetir el éxito de su predecesora, de Anna Boden, Ryan Fleck, que tuvo un debut de 153 millones de dólares.

Claro que aquella Captain Marvel contó con una ventaja de la que esta adolece y es que se estrenó muy astutamente entre dos de las películas más importantes de todos los tiempos: Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Infinity War (2019) que recaudaron más de 2000 millones de dólares y 2700 millones respectivamente en cines de todo el mundo.

