Steven Spielberg , nominado por novena vez a los premios Oscar como mejor director

Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director, al haber sido nominado por su último filme, "The Fabelmans", en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once"), Todd Field ("Tár") y Robert Östlund ("Triangle of Sadness"), informó este martes la Academia de Hollywood.

La nominación de Spielberg llega poco por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a mejor filme dramático.