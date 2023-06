Netflix presentó sus próximos estrenos en Tudum: Linda Hamilton se sumará a Stranger Things

Este fin de semana, Netflix realizó su evento anual “Tudum”, llamado así en honor al sonido que se escucha al inicio de sus producciones, y adelantó 45 proyectos que se estrenarán entre el segundo semestre del 2023 y el primero de 2024.

Tudum: un evento global para fans, contó con la animación de Chase Stokes (Outer Banks), Maitreyi Ramakrishnan (Yo nunca), y Maisa (De vuelta a los 15), y la presencia de estrellas como Henry Cavill, Gal Gadot y Chris Hemsworth.

La plataforma de streaming organizó un evento al que asistieron más de diez mil fans y que contó con transmisión en vivo desde San Pablo se vieron adelantos de segundas temporadas de El juego del calamar (Squid Game) y Merlina (Wednesday), la quinta y última de You, y la séptima de Élite, entre otras.

NETFLIX PRESENTÓ MÁS DE 45 NOVEDADES PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES

Arnold Schwarzenegger, el flamante “jefe de Acción” de la plataforma, subió al escenario para anunciar que ya prepara la segunda temporada de Fubar, a serie que se estrenó hace unos días en la plataforma junto a un documental sobre su vida; y afirmó que "los héroes de acción no se jubilan, solo se recargan".

En el terreno de las series, Netflix confirmó que Linda Hamilton, la icónica Sarah Connor de la franquicia de Terminator, se unirá a Stranger Things en su quinta y última temporada.

El británico Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey, mostraron un adelanto de la tercera y última temporada de The Witcher, basada en la saga literaria del polaco Andrzej Sapkowski, cuya primera parte se estrenará el próximo 29 de junio.

ASÍ SERÁN LAS NUEVAS PELÍCULAS DE NETFLIX EN 2023 Y 2024

También se presentaron los primeros tráilers de Berlín, precuela de La casa de papel, y de la tercera temporada del thriller francés Lupin; así como revelaciones de la segunda entrega de Heartstopper, y adelantos de la cuarta de Outer Banks.

También hubo un adelanto del musical juvenil indio The Archies y de la remake con actores de la serie animada Avatar: The Last Airbender, que llegará en 2024. Lily Collins anunció que en la cuarta temporada de Emily en París se trasladará a Roma, mientras que William Zabka y Ralph Macchio mostraron el detrás de escena de la sexta y última tanda de episodios de Cobra Kai.

En el rubro cinematográfio, Netlfix dejó ver escenas del thriller Lift, El clon de Tyrone, Agente Stone, y la esperada Rebel Moon, un fallido proyecto sobre Star Wars que Zack Snyder reconvirtió en un film independiente con el que dejó atrás su malograda etapa en DC Studios, y que se podrá ver en dos partes desde diciembre de 2023.