Se estrena la docuserie Secretos de Playboy con denuncias de alto calibre

Desde este domingo 19 de junio a las 22, la señal A&E pondrá al aire los doce episodios de Secretos de Playboy, una docu serie que desnuda el lado más oscuro del imperio creado, hace casi 70 años, por el fallecido magnate de los medios Hugh Hefner.

Esta producción, que se engloba en la perspectiva de género y las consecuencias del surgimiento del movimiento #MeToo, explora las verdades ocultas detrás del imperio Playboy a través de una visión moderna que se adentra en el complejo mundo que creó Hefner y examina sus consecuencias en la visión del poder y la sexualidad en nuestra cultura.

La serie también pone el foco en la deconstrucción, y en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles, California, con material inédito, como imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todas las facetas de ese mundo.

SECRETOS DE PLAYBOY, UNA PRODUCCIÓN SIN PRECEDENTES

Entre las personas que dejaron su testimonio se encuentra la ex directora de Playmate Promotions, Miki García; ex novias de Hefnercomo Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore, la Conejita Madre PJ Masten; las ex playmates Rebekka Armstrong, Susie Krabacher, Dona Spier, Tylyn John y Cristy Thom.

En los últimos capítulos de la serie participan además las gemelas y ex novias de Hefner Karissa y Kristina Shannon y se une a la denuncia Audrey Ann Huskey.

Para la sociedad de la época previa a la liberación sexual de los 60, los desnudos eran de categoría clandestina en las publicaciones y no bien vistos por entonces. Hasta la aparición de Playboy en 1953 que rompió con ese paradigma y puso al cuerpo desnudo de la mujer como objeto de consumo en medios.

En la serie documental, se ve como esta puerta celestial para los hombres, a través de un puñado de páginas impresas, derivó en un oscuro mundo de depredación sexual -que involucró a famosos- como así también en el tráfico y abuso de mujeres (muchas de ellas menores de edad) que recalaron en mansiones satélites que funcionaban como clubes privados para realizar orgías. Estas “mansiones ocultas” albergaban a las chicas que no lograban llegar a Playboy.