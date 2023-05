El divertido video de Chris Pratt con la camiseta de Argentina y comiendo dulce de leche: "Andá pallá bobo"

A lo largo del Mundial Qatar 2022, Sofi Martínez emocionó con su arenga a Leo Messi, y también al público en general, y sus palabras resonaron durante varias semanas incluso después de que la Selección Argentina se coronara campeona del Mundo.

La periodista, de 30 años, es pareja de Diego Leuco, y pudo viajar al Mundial a transmitir desde allí los partidos, y a entrevistar a los jugadores al finalizar los encuentros, y se transformó en tendencia durante meses, al punto de que Marvel Studios la eligió para una original propuesta de marketing.

Este jueves, el estudio subsidiario de The Walt Disney Company estrena en Argentina, un día antes que en los Estados Unidos, Guardianes de la Galaxia vol 3 (Guardians of the Galaxy vol. 3), la nueva entrega de esa franquicia de superhéroes espaciales.

EL VIDEO VIRAL DE CHRIS PRATT EN CAMISETA ARGENTINA Y COMIENDO DULCE DE LECHE

Durante el mundial, muchísimos famosos de todo el mundo se declararon fans de la Selección Argentina, como fue el caso de Christopher Mintz-Plasse (el recordado “McLovin” de Super cool), y también el de Chris Pratt, por lo que el equipo de marketing de Disney ideó una original propuesta.

Es por eso que en el video que se viralizó en las últimas horas, una de las entrevistas que los artistas brindan en ocasión del estreno, se puede ver como Sofía le entrega a Pratt una camiseta argentina con “las tres estrellas” y un frasco de dulce de leche que el actor comienza a devorar.

“Campeones del mundo. Tres estrellas”, dice Pratt al recibir la camiseta, y se muestra más que emocionado de probar el dulce, pero cuando Martínez le pide un poco, el actor recurre a una frase que aprendió en diciembre de 2022. “Andá pallá bobo”, dice, en perfecto rosarino.