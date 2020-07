Disney+ retrasa el estreno de The Falcon and The Winter Soldier

La plataforma de contenido audiovisual Disney+, cuyo desembarco en Argentina se espera para fin de año, informó el retraso del estreno de la esperada serie de Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier.

El estreno original estaba previsto para el mes que viene, mientras que todavía la compañía del ratón no anunció cuándo tendrá lugar el nuevo lanzamiento.

El dato se desprende de la reciente publicación de los estrenos de Disney+ para el mes que agosto, en la cual no figura la serie del universo Marvel, pese a que el presidente ejecutivo de la empresa, Bob Iger, había hecho el anuncio para ese mes.

La filmación de la producción se detuvo durante meses debido a la pandemia de coronavirus, y aún no se confirmó cuándo comenzará de nuevo.

Según The Hollywood Reporter, solo quedaban nueve días para finalizar la filmación en República Checa cuando la crisis del Covid-19 obligó a parar la grabación, indicó la agencia de noticias española Europa Press.

Aunque no existe una fecha de estreno, la serie sí aparece en la lista de producciones que llegarán a Disney+ a lo largo de 2020.

La plataforma fue lanzada el año pasado en Estados Unidos y algunos países de Europa, dejando para fines de 2020 el arribo a América Latina de un catálogo que no solo incluye las producciones de Disney, Pixar, Star Wars y Marvel Studios, sino, también, los activos de la Fox adquiridos el año pasado.

Fuente: Télam