Cuándo se estrena la nueva miniserie "Amor y muerte", protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons

La miniserie Max Original de siete episodios Amor y muerte, protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, se estrena con tres episodios el jueves 27 de abril, seguidos de un episodio semanal hasta el 25 de mayo.

La serie es parte de la selección oficial del Festival de Cine y TV SXSW 2023.

Este fascinante drama, escrito por David E. Kelley y dirigido por Lesli Linka Glatter, cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas muy religiosas que disfrutan de la vida en un pequeño pueblo de Texas... hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a tomar un hacha.

Foto: Gentileza HBO Max

El elenco de Amor y muerte incluye a Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

Este Max Original es co-producido por Lionsgate.

Los productores ejecutivos son David E. Kelley (que escribe la serie) a través de David E. Kelley Productions, Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films, Lesli Linka Glatter (que dirige los cuatro primeros y últimos episodios), Scott Brown y Megan Creydt a través de Texas Monthly así como Matthew Tinker, Michael Klick y Helen Verno.

Foto: Gentileza HBO Max

La miniserie está inspirada en el libro "Evidence of Love: A rue Story of Passion and Death in the Suburbs" y en una colección de artículos de Texas Monthly ("Love & Death in Silicon Prairie," Parte I & II).