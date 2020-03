Murió Melody Pasini, la novia del futbolista Ricardo Centurión: sufrió un infarto mientras manejaba

Melody Pasini, la influencer y novia del futbolista Ricardo Centurión, murió este domingo por la mañana cuando sufrió un infarto mientras manejaba. Estaba de novia con el deportista hacía 4 años.

La joven, de tan solo 25 años, conducía su Peugeot 208, cuando perdió el control del mismo en la calle Pergamino al 2900, en Lanús, y terminó impactando contra un Ford Ka sin ocupantes estacionado allí.

Pasini estaba en pareja desde hacía cuatro años con el actual delantero de Vélez Sarsfield, al que también acompañó en su paso por Italia y México

La joven se encontraba cumpliendo con la cuarentena junto a Centurión en un departamento de Puerto Madero pero, por causas que no se detallaron, había salido con su vehículo hacia el Conurbano bonaerense, más precisamente hacia el partido de Lomas de Zamora, lindante con Lanús.

Pasini estaba en pareja desde hacía cuatro años con el actual delantero de Vélez Sarsfield, al que también acompañó en su paso por el Genoa (Italia) y el Atlético San Luis (México). Ella anunció el regreso del delantero a Racing Club en 2018, luego de que se especulara con un eventual retorno a Boca Juniors, luego de que el club de Avellaneda comprara su pase en 4 millones de euros.

Es el segundo golpe emocional que sufre el jugador en poco más de una semana ya que algunos días atrás también murió su abuela, a la que él reconoció deberle su actual carrera como futbolista. "Le debo mucho a ella, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing. (...) Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no fuera, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela", contó en una entrevista Centurión.