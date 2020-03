Brutal ataque de un hombre, que viajó al exterior y estaba aislado por el coronavirus, contra un guardia de seguridad

El sábado en la noche un violento episodio en un edificio de Vicente López terminó con el repudio del propio Presidente durante la crisis sanitaria por el coronavirus. Un hombre llamado Miguel Ángel Paz, que había regresado hacía unos días de Estados Unidos, fue filmado atacando a un vigilante de seguridad de su propio edificio que quiso retenerlo para que no salga y viole la cuarentena.

El hombre, que tiene 40 años y trabaja como personal trainer y en actividades relacionadas al deporte, llegó el jueves del país del norte y había salido en numerosas oportunidades de su domicilio, desoyendo el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia.

Miguel Ángel Paz: "¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa. ¡Te voy a matar!". G-plus

La agresión de Miguel Ángel Paz al guardia de seguridad, identificado como Gustavo Granucci, quedó registrada por una cámara de seguridad: "¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa", le dice el entrenador deportivo en tono amenazante. "Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad", responder Granucci, mientras lo empuja fuera de la cabina, haciendo que el otro responda golpeándolo y diciéndole “te voy a matar”.

El damnificado llamó al 911 y tanto la policía como el SAME se hicieron presentes. El seguridad fue atendido en el Hospital Municipal Houssay, mientras que el entrenador permanece en cuarentena domiciliaria y tiene un patrullero en su vivienda para que no vuelva a romper la orden. Además, recibió una causa por lesiones, amenazas y la infracción del artículo 205, que protege la salud general, y el artículo 239, delito de desobediencia, del Código Penal.

El repudiable video del ataque de un hombre al personal de seguridad por impedirle que salga durante la cuarentena por coronavirus.