Ariana de la Fuente es estratega creativa y directora creativa argentina, con más de una década de trayectoria en la industria del marketing digital, el contenido y el influencer marketing. Fundadora y CEO de la agencia Allmostpheria, su trabajo se destaca por integrar estrategia, creatividad y una mirada profundamente humana en el desarrollo de marcas, proyectos culturales y experiencias de alto impacto.

Ariana de la Fuente. Foto: Instagram @arianadelafuente

Inicios y desarrollo en el ecosistema creativo

Desde sus inicios profesionales a los 16 años, Ariana construyó un recorrido sostenido dentro del ecosistema creativo, liderando equipos y diseñando estrategias de comunicación para marcas y organizaciones de distintos rubros, con fuerte presencia en gastronomía, lifestyle, moda y entretenimiento.

A lo largo de su carrera, trabajó con marcas como Atomic Kitchens, Chungo, 47 Street, Cabanas, REMAX, Gorriti Art Center, Oh! Tea y Ciro Gastronomía, entre otras.

Proyección regional e impacto internacional

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue su rol estratégico en Atomic Kitchens, donde lideró la comunicación digital de seis dark kitchens en seis países de Latinoamérica —Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, República Dominicana y Panamá—, consolidando una operación regional con identidad unificada y enfoque estratégico.

Este trabajo reforzó su posicionamiento como referente en la construcción de marcas con proyección internacional.

Estrategia, resultados y crecimiento de marcas

Su enfoque combina creatividad con resultados concretos. Durante su gestión, Oh! Tea pasó de contar con tres sucursales a once aperturas, acompañadas por una estrategia de comunicación integral.

En el ámbito cultural, desarrolló campañas de performance e influencer marketing para Gorriti Art Center, orientadas a la venta de tickets, generando más de 300 consultas diarias a través de acciones digitales.

En activaciones presenciales, como las realizadas para Cabanas junto a 47 Street, logró sumar más de mil nuevos seguidores en apenas cuatro horas.

Experiencia en eventos y activaciones de gran escala

Ariana también participó en eventos de gran escala como Lollapalooza y Primavera Sound, y en festivales y ferias gastronómicas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su experiencia en activaciones de alto impacto y proyectos de gran visibilidad pública.

Formación, liderazgo y capacitación de equipos

Además de su trabajo con marcas, ha desarrollado una fuerte vocación por la formación y el liderazgo de equipos.

Brindó charlas y capacitaciones para organizaciones como Open Bank y REMAX, donde trabajó directamente con agentes y equipos comerciales para potenciar su comunicación en redes sociales y entornos digitales.

Presente creativo y mirada al mercado internacional

Actualmente, Ariana se encuentra en una etapa de exploración creativa y desarrollo personal que forma parte de su proceso profesional.

Este período de autodescubrimiento le permitió profundizar una visión creativa alineada con los estándares del mercado estadounidense, con foco en la industria musical y el desarrollo de proyectos creativos de alcance internacional.

Si bien aún no activó formalmente su expansión en Estados Unidos, ese paso representa el próximo movimiento estratégico de su carrera.

Proyección y posicionamiento actual

Desde Allmostpheria y sus proyectos personales, Ariana de la Fuente continúa consolidándose como una figura creativa con liderazgo, impacto comprobable y una proyección internacional clara, posicionándose como una de las voces emergentes en la intersección entre estrategia, creatividad y cultura digital.