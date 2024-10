ESte jueves 10 de octubre, a través de un video, Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional. Muchos colegas famosos, entre ellos la argentina Gabriela Sabatini, saludaron al español en sus redes sociales.

Según anunció Rafa, su último torneo será el Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre de 2024.

Durante su exitosa carrera, Nadal batió récords en los torneos de Gran Slam: Roland Garros (14), US Open (4), Wimbledon (2) y Australian Open (2). Además, es el más ganador de la serie Máster: 36 trofeos.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE GABY SABATINI A RAFAEL NADAL

Tennis - Rafael Nadal exhibition match alongside former WTA Grand Slam champion Gabriela Sabatini - Parque Roca, Buenos Aires, Argentina - November 23, 2022 Argentina's Gabriela Sabatini and Spain's Rafael Nadal during their doubles match against Norway's Casper Ruud and Argentina's Gisella Dulko REUTERS/Agustin Marcarian Por: REUTERS

“Cuánto se te va a extrañar”, escribió la tenista argentina junto a una foto en la que se la ve junto a Nadal luego de compartir un doble mixto en Parque Roca, Buenos Aires, frente a Casper Ruud y Gisela Dulko en 2022.

“Fue un gran privilegio ver tu increíble carrera, gracias por ser una enorme fuente de inspiración, por transmitir esa entrega, pasión y compromiso”, prosiguió.

“A disfrutar el próximo camino. Gracias @rafaelnadal”, cerró Sabatini.

LAS 10 FRASES DESTACADAS DE RAFAEL NADAL EN SU ANUNCIO DE RETIRO DEL TENIS PROFESIONAL

1 “La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”.

2 “En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”.

3 “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2002″.

Video: el anuncio de Rafa Nadal

4 “Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir”.

5 “Agradezco a toda la industria del tenis, a todos los compañeros durante tantos años. He pasado muchas cosas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”.

6 “(Mi familia) Lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Nery, llevamos 19 años juntos. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo cada día me da una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”.

La esposa de Nadal, Mery Perelló, junto al hijo de ambos, Rafael. (Foto: EFE)

7 “Mi hermana, mi tío, la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracias a él he podido superar muchas situaciones difíciles en mi carrera deportiva”.

8 “Y a mi padre que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de forma especial”.

9 “Por último, a vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que siempre he necesitado. No tengo manera de agradeceros lo que habéis hecho por mí”.

10 “Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”.

LOS MENSAJES DE LOS FAMOSOS A RAFAEL NADAL

Colegas, otros deportistas y muchas celebrities saludaron a Rafa Nadal en Instagram.

Apenas Rafa dio el anuncio, muchos famoso le enviaron saludos al tenista. “¡Qué carrera, Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el juego que amamos. ¡Ha sido un honor absoluto!”, escribió Roger Federer.

“Rafa, ¡qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por una carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!”, le dedicó Cristiano Ronaldo.

Paris 2024 Olympics - Tennis - Men's Doubles Quarterfinals - Roland-Garros Stadium, Paris, France - July 31, 2024. Carlos Alcaraz of Spain and Rafael Nadal of Spain react after losing their match against Austin Krajicek of United States and Rajeev Ram of United States. REUTERS/Phil Noble Por: REUTERS

“Enhorabuena por tu carrera Rafa, un ejemplo como jugador y persona. Disfruta de tu retiro. Siempre serás una leyenda”, agregó Kylian Mbappe.

“GRACIAS RAFA, nos inspiraste a todos y tu legado sigue vivo para siempre, recordándonos que con esfuerzo y garra sí se puede”, dijo Sebastián Yatra.

Por su parte, Carlos Alcaraz dedicó estás palabras: “Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos. Gracias por ser ejemplo a todos los niveles”.

“Qué alegría haber disfrutado de ti y qué orgullo sentir que nos representas en todo el mundo compitiendo como compites, siendo como eres. Apuraremos tus últimos partidos en la Davis para despedir un viaje apasionante. No solo tuyo, sino de todos los que te queremos y admiramos”, escribió Sergio Ramos.