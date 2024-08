El día en que Laudelina Peña, el 28 de junio pasado, la tía de Loan, planteó la versión del accidente en el que habría muerto el nene atropellado, fue conducida al juzgado por Agustín Ybarra, un chofer que en las últimas horas declaró y la complicó sobremanera.

Ybarra declaró ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y recordó el día en que él y su amigo, el ex abogado de la mujer José Codazzi, llevaron a Laudelina a asegurar que a su sobrino lo atropellaron María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Laudelina declaró que Loan fue atropellado / Foto captura eltrece

Laudelina, la tía de Loan y esposa de Antonio Benítez, aseguró que la fiscalía no la citó a declarar. (Foto: captura de TN)

“Me ofrecí a acompañarlo (a Codazzi a la casa de Laudelina). Mi idea es que se iba a ver a su cliente, no estaba consciente de que nos íbamos a llevarla (a declarar)”, señaló el chofer, que condujo un auto perteneciente al senador correntino Diego Pellegrini para ir a buscar a las mujeres y luego lo cambió por la camioneta del abogado que estaba siendo lavada.

Leé más:

El letal comentario de Carmen Barbieri contra Catalina, la abuela de Loan

QUÉ DIJO EL CHIOFER QUE LLEVÓ A LA TÍA DE LOAN A LOS TRIBUNALES QUE LA COMPLICÓ SOBREMANERA

“En la camioneta Codazzi manejaba, yo de acompañante, ahí supe el nombre de la señora, se llamaba Laudelina, y la hija supe el nombre después, se llamaba Macarena. Ahí nos fuimos hasta Corrientes. Un viaje normal, común, nos íbamos hablando de nuestros padres, atrás yo escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la hija, comentaban sobre el accidente”, agregó Ybarra.

“Llegamos a Corrientes, José me dijo que ellos tenían cosas que hacer, entonces le dije que no tenía problema, que me bajaba en cualquier lugar y tomaba un remís. En la avenida Centenario me tomé uno y me fui a mi casa. Eso fue más o menos 23:30, yo estaba cansado, inclusive en el viaje dormí unos 10 o 15 minutos. En ningún momento escuché que se le hiciera algún ofrecimiento”, especificó.“Lo que escuché es que la chica le dijo a la madre ´No te olvides de decirle- supongo que cuando declaraba- que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás´. Eso me acuerdo patente”, dijo Ybarra que señaló que al irse del lugar se quedó tranquilo tras percibir a las mujeres “protegidas” por el abogado.

“Lo que escuché es que la chica le dijo a la madre ´No te olvides de decirle- supongo que cuando declaraba- que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás´. Eso me acuerdo patente”, dijo Ybarra que señaló que al irse del lugar se quedó tranquilo tras percibir a las mujeres “protegidas” por el abogado.

Leé más:

Luisa Albinoni contó cómo funcionan las mafias que secuestraron a Loan: “Me ofrecían chicos a 3 mil dólares”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.