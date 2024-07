En medio de la intensa búsqueda que se le sigue haciendo a Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció hace más de 45 días en la localidad correntina 9 de Julio y que mantiene en vilo a todo un país, Carmen Barbieri apuntó sin filtro contra Catalina, la abuela del pequeño.

Todo comenzó con el análisis que hizo el Dr. Guillermo Capuya en vivo: “Yo me quedo pensando y veo la imagen de la abuela y digo, ‘¿esta persona puede superar a toda la inteligencia que tiene el Estado para resolver un caso? ¿O hay detrás de esto muchísima más inteligencia que el Estado tiene?’, indagó.

A lo que la conductora de Mañanísima respondió, picante: “No sé, pero vos viste Laudelina (Peña, tía de Loan) qué bien mentía, yo no sé mentir. Es genial, miente con mucha seguridad, no tartamudea y está muy tranquila”, comenzó diciendo.

Segundos más tarde, la presentadora del programa de eltrece se refirió a Catalina, tras conocerse que habría borrado 34 llamadas de su celular: “¿Ustedes notaron la cara de la abuelita?”, indagó, con ironía. Y cerró, firme: “No es la abuelita de la película Coco, es la abuelita de Hansel y Gretel”.

Carmen Barbieri: "¿Ustedes notaron la cara de la abuelita (de Loan, Catalina). No es la abuelita de la película Coco, es la abuelita de Hansel y Gretel".

FERNANDO BURLANDO HABLÓ SIN FILTRO DE LOS IMPUTADOS EN EL CASO LOAN

En medio de la conmoción que despertó el caso de Loan Danielo Peña, el niño de 5 años que desapareció hace 14 días en la localidad correntina 9 de Julio, Fernando Burlando (quien es el nuevo bogado de la familia) fue tajante al hablar de los imputados.

Indagada por Estefi Berardi sobre si fue el responsable de que la familia del niño vaya a declarar, Burlando respondió en una nota que dio a Poco correctos: “Yo creo que son ustedes, los medios de comunicación. A mí no me interesa tener ninguna cucarda, no me interesa nada. Lo único que me interesa es que Loan aparezca sano y salvo”.

“Dejame decir algo. Los imputados no se van a ir en libertad, van a terminar presos como perros y van a tener la vida más miserable que puede tener una persona en la cárcel, porque que se metan con una criatura, eso los condiciona a una vida miserable”, sentenció el letrado, tajante.

Fernando Burlando: "Los imputados no se van a ir en libertad, van a terminar presos como perros y van a tener la vida más miserable que puede tener una persona en la cárcel, porque que se metan con una criatura, eso los condiciona a una vida miserable".

Y cerró, en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “Yo por eso hablaba y les decía que el momento para hablar es éste, que hablen ahora y que den datos de Loan, que la Justicia después va a tener en cuenta algún tipo de beneficio. Que lo hagan ahora para que Loan aparezca sano y salvo”, concluyó.