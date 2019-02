Está disfrutando de una maravillosa etapa en pareja y no duda en compartir cada tierna anécdota a través de sus redes sociales. Eugenia Tobal y su novio, Francisco García Ibar, son muy felices juntos. Además de divertirse mucho, comparTen su pasión por los animales.

Muy feliz por el momento que está transitando, Eugenia relató su sentir a través de sus redes sociales. Junto a una foto suya en blanco y negro, emitió un conmovedor mensaje.

“Con el tiempo sale todo a la luz, con el tiempo se aprende, con el tiempo todo se paga y todo vuelve, con el tiempo las heridas se curan, con el tiempo te vas decepcionando, con el tiempo aprendés a elegir, con el tiempo aprendés lo que te hace daño y a decir NO. Con el tiempo aprendés a soltar, con el tiempo empezás a pensar en ti, con el tiempo aprendés que quien no te valora no te ama", comenzó diciendo la actriz.

Antes de finalizar, agregó: "Con el tiempo aprendes que un te amo no te abraza ni te besa cuando más lo necesitas. Con el tiempo te das cuenta que pocos tienen la humildad de valorar lo que diste por ellos, con el tiempo te das cuenta que las palabras duelen como un golpe y te marcan para toda la vida. Con el tiempo entendés al tiempo, pero solo con el tiempo".

Al leer las palabras de su novia, Francisco (el adiastrador de animales, dueño de una suerte de "complejo vacacional" de mascotas), le dedicó un tierno mensaje: "Con el tiempo me estoy volviendo loco de amor por vos, Eugenia 'Poeta' Tobal".

¡Enamoradísimos!