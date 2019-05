Al igual que su recordado papá, Ricardo Fort, ella también hace lo que quiere y dice lo que piensa: poco le importan las críticas negativas. Tras haber festejado sus 15 a lo grande y haber sido la protagonista de la noticia, Martita Fort volvió a ponerse en el centro de la escena.

A través de las Stories de Instagram, la joven le hizo frente a dos de sus seguidores que la tildaron de "cheta". El primero de los usuarios, desde el anonimato, le dedicó: "Cheta y mal amiga". Lejos de dejar pasar el comentario mala onda, Martita le respondió: "Si me conocés, sabés que lo menos que soy es cheta. Pero bueno, como hablás sin saber, porque no me conocés, hablás pelotudeces".

Tras su contundente descargo, otro de sus seguidores volvió a decirle "cheta" y fue más allá. "Sos cheta. Fuiste al Lollapalooza, a Estados Unidos, tenes ropa de marca y sos la hija de Ricardo Fort", le escribió. Cansada, la joven optó por responderle y aprovechó la oportunidad para hacer una aclaración sobre qué opina de las personas que tienen mucho dinero.

"Para mí, ser cheta y tener un buen nivel económico para cumplir todo eso que dijiste son dos cosas distintas. Una persona con gran poder adquisitivo pero con personalidad humilde no es cheta. El nivel económico de cada uno no define su nivel de 'chetitud', eso lo define su personalidad", lanzó.

"Una persona con gran poder adquisitivo pero con personalidad humilde no es cheta. El nivel económico de cada uno no define su nivel de 'chetitud', eso lo define su personalidad". G-plus

¡Clarito, clarito!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​