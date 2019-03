La primera foto de Beatriz Salomón, recuperada junto a su hija tras sus graves problemas de salud

Tuvo que hacerle frente a una dolorosa situación, tras haberse fracturado la cadera. Beatriz Salomón no la pasó para nada bien. Le indicaron que hiciera reposo durante muchísimo tiempo, se sentía "inútil" y el dolor no la dejaba dormir. "Es tremendo, pero trato de tener pensamientos positivos. No tengo estabilidad, no puedo caminar. Con todo esto, una persona se vuelve una ameba”, contó en su momento en LAM. Lo que más la fastiadaba era pasar tanto tiempo en su casa, lejos de sus amigos y de sus compromisos laborales.

Hoy, "la Turca" se siente mucho mejor. Logró ponerle el pecho a su problema de salud y consiguió volver a caminar. Muy feliz, está aprovechando el tiempo perdido visitando a sus amigos y divirtiéndose con su hija adolescente, Noelia. ¿Quién fue uno de los primeros a los que visitó? A Roberto Piazza.

El diseñador compartió una foto de Beatriz recuperada junto a Noelia, ambas vestidas por él. Muy contento, le dedicó a su íntima amiga amorosas palabras que conmovieron a sus seguidores: "Aquí está mi amada amiga y hermana, Beatriz Salomón, vestida por mí con una túnica de gasa violeta. Está junto a su niña mayor, que cumple 18, mi ahijada Noelia. Feliz de verla tan bien... Que Dios te bendiga, Turca".